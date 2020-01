Öösel otseblogi ⟩ Kontaveit jahib pääsu Austraalia lahtiste neljandasse ringi

«Ta on viimasel ajal hästi mänginud ja TOP 10 mängija on alati raske vastane. Minul pole midagi kaotada ja võitmiseks pean oma parimat tennist mängima. Ta ajastab oma lööke hästi ja on kindlasti väga keeruline vastane,» iseloomustas Kontaveit järgmist vastast.