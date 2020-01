Video ⟩ PM Monte Carlos. Adamo: kui oleksin Tänakus pettunud, tähendaks see, et ma pole elus mootorisporti jälginud

«Oti ja Martiniga on kõik korras. Nad on haiglas rutiinses kontrollis, see on pärast sellist õnnetust tavapärane praktika. Ma pole neilt avarii kohta küsinud, uurisin vaid meeste tervise kohta,» sõnas Adamo.

Küsimusele, kas ta on pettunud, et eestlaste võistlus nõnda vara lõppes, vastas pealik nõnda: «See on ralli osa, ma ei saa olla pettunud. Kui oleksin pettunud, tähendaks see, et ma pole elus mootorisporti jälginud.»