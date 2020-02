VIDEO ⟩ Simple Sessionil näeb võistlemas BMXi maailmameistrit Austraaliast

Brandon Loupos on lisaks maailmameistri tiitlile võitnud kaks maailmakarikaetappi (sel aastal Hiroshimas ja 2017. aastal Budapestis) ning on saanud X-mängudelt ühe kulla ja ühe hõbeda. Viiendat korda Tallinnas võistlev Sydneyst pärit sportlane on kuulus oma lennuka stiili poolest: topelt-tagurpidisaltod, 1080-kraadised pöörded, 360-kraadised sabapöörded ja paljud teised vaatemängulised trikid on tema leivanumbriteks.

Lisaks neile on Tallinna tulemas veel üks maailmameister, väärika tiitli 2018. aastal võitnud ameeriklane Justin Dowell, ning kokku lausa seitse meest ja kuus naist maailmameistrivõistluste esikümnest (sel aastal on tagasi naiste BMX-võistlus Sister Session).

«Maailma tippude meile koju kätte toomine on olnud üks Sessioni eesmärke päris algusest peale,» ütles tänavu 20. juubelit tähistava võistluse üks peakorraldajatest Risto Kalmre. «Nii näeme, kuhu on BMXi sõitjate tase maailmas jõudnud ja näeme seda kõike oma silmaga. See on äge! See on aga ka parim õppematerjal, mida Eesti saab oma BMX-ratturitele pakkuda. Ainult tule ja vaata,» sõnas Kalmre.

«Fakt, et Simple Session on kujunenud maailma üheks tuntuimaks ekstreemspordivõistluseks ja üritusel osalevad rahvusvahelise rattaliidu UCI BMX freestyle maailmameistrid teiselt poolt maakera, räägib iseenda eest,» ütles Eesti jalgratturite liidu president Raivo Rand. «Rattaliidul on hea meel, et Eesti jalgrattaspordil on anda oma panus erinevate alade tekkimisel ja arenemisel selles põnevas ja kiirelt muutuvas maailmas. Loodame, et saame üheskoos töötada edasi selle nimel, et ka Eesti BMXi rattur esindaks meid kunagi olümpiamängudel.»

BMXi pargisõit nii meestele kui ka naistele on ametlik olümpiaala, parimad 9 meest ja naist asuvad esimest korda võistlustulle juba augustikuus Tokyos. Soojenduseks saab olümpiasportlastele kaasa elada juba 8. ja 9. veebruaril Tallinnas. Treeningpäevad on kavas 6. ja 7. veebruaril, avatud lisapäevad Simple Sessioni võistluspargis on huvilistele avatud kahel päeval pärast võistluspäevi.

Brandon Loupose võidukas sõit maailmameistrivõistlustel: