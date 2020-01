PM Monte Carlos ⟩ Tänak ja Järveoja jäävad ööseks arstide valve alla ning homme rajale ei naase

Kõvasti kannatada saanud Hyundai toodi ralliparki kinnises treileris, kust seda välja ei tõstetud. Seega on selge, et homme Tänak-Järveoja enam rajale ei tule, seda kinnitas Hyundai tiim ka pressiteates.

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo: «Kõige tähtsam, et Oti ja Martiniga on kõik korras. Sellistes olukordades on tiimiliikmete tervis alati meie prioriteet. Nad peavad läbima kõik vajalikud kontrollid, riske pole tarvis. Sellepärast jäävadki mõlemad ööseks arstide pilgu alla, see on tavapärane praktika. Masina tõime ralliparki tagasi, sellega enam sel rallil sõita ei saa.»