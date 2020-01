VIDEO ⟩ Ülikeerulisest seisust välja rabelenud Federer: oh jumal, see oli karm

«Oh jumal, see oli karm,» lausus Federer pärast enam kui neli tundi kestnud lahingut. «Jumal tänatud, et see oli otsustav kiire lõppmäng, sest muidu oleksin selle kaotanud. Kust nüüd alustada? Ma arvan, et John mängis suurepärase mängu. Ta on suurepärane võitleja ja hea kutt. Milline mäng! John väärib tunnustust!» lisas Federer.