TIPPHETKED ⟩ Tänaku avarii ning Ogier’, Evansi ja Neuville’i esikohaheitlus

Enne ränka avariid olid eestlased esikohakonkurentsis. Pärast reedest võistluspäeva ehk kaheksanda kiiruskatse järel on liidrikohal kuuekordne maailmameister ja kuuel eelmisel Monte Carlo rallil triumfeerinud Sebastien Ogier (Toyota). Tema edu teisel kohal oleva Elfyn Evansi (Toyota) ees on ainult 1,2 sekundit. Esikohakonkurentsis püsib ka Thierry Neuville (Hyundai), kes kaotab Ogier’le 6,4 sekundiga.