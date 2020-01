Tänak: tunneme end Martiniga hästi ja oleme peagi tagasi

Eesti rallimehed kihutasid Monte Carlo ralli neljandal kiiruskatsel suurel kiirusel teelt välja ja katkestasid. Tänak ja Järveoja viidi haiglasse kontrolli, kuhu nad jäävad igaks juhuks ööseks. Ühtlasi tähendab see seda, et hooaja avaetapil eestlased ei naase võistlustulle, kuid mõlemad mehed on terved.

«Tunneme end Martiniga hästi ja oleme peagi tagasi,» sõnas Tänak. «Meil olid juba enne avariid mõned ärevad momendid. Esimesel katsel sattusime mustale jääle ja tegime pirueti. See oli tõeline Monte Carlo, kus on keerulised tingimused. See oli meile suur väljakutse. Olen kindel, et kõigil oli ärevaid momente ja see on sellistes tingimustes täiesti normaalne.»

Tänak lisas, et käsil on autoga sinasõbraks saamise aeg. «Oleme samm-sammult arenenud. Eile (neljapäeva – toim) õhtul ei saanud ma toimunust aru, aga töötasime mehaanikutega ja tundsime end hommikul autos juba paremini. Mõistagi olnuks parem, kui saanuksime rohkem sõita, aga sedapuhku on olukord selline.»