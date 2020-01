PM KAUNASES. GALERII ⟩ Hooaja võimsaima partii esitanud Žalgiris lõi Berliini klubi kiirelt nokauti

Mängu esimese korvi viskas küll Alba leedulasest leegionär Rokas Giedraitis, kuid peagi algas väljakul täielikult teistpidine liiklus. Žalgiris juhtis esimeseks väikeseks vaheajaks 23:9, suurendas peagi edu 30:10, 36:14, 43:19-ni ja võitis poolaja 54:27.

Tänu tänasele tulemusele on tabeli lõpus nüüd «nelikvõim»: viimast kohta jagavad nii Žalgiris, Alba, Peterburi Zenit kui ka Müncheni Bayern 7 võidu ja 14 kaotusega. Seejuures jääb see nelik 13 vooru enne põhiturniiri lõppu viimasest play-off-kohast kõigest kolme võidu kaugusele! Niivõrd tihe on turniiritabel - 7.-8. kohta jagavad Milano Armani ja Valencia 10 võiduga, vahepeale jäävad veel Istanbuli Fenerbahce, Belgradi Crvena Zvezda ja Himki 9 ning Villeurbanne'i Asvel, Pireuse Olympiakos ja Vitoria Baskonia 8 võiduga.