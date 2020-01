Mäkinen: Ogier ja Evans on briljantsed, Rovanperä teeb hiilgavat tööd

Pärast reedest võistluspäeva ehk kaheksanda kiiruskatse järel on liidrikohal kuuekordne maailmameister ja kuuel eelmisel Monte Carlo rallil triumfeerinud Ogier, kelle edu teisel kohal oleva Evansi ees on 1,2 sekundit. Esikohakonkurentsis on ka Hyundai sõitja Thierry Neuville, kes kaotab Ogier’le 6,4 sekundiga.

«Imeline oli näha, kui kiired on meie sõitjad ja autod,» sõnas soomlasest tiimipealik Toyota pressiteate vahendusel. «Elfyni esinemine hommikul oli eriti muljetavaldav ja see üllatas kõiki. Sebastien otsis enesekindlust, läks samm-sammult edasi ning nüüd näitab esitust, milleks on siin võimeline. Nad olid briljantsed ega teinud vigu. Ma arvan, et nad saavad paremaks, kui õpivad autot rohkem tundma,» lisas Mäkinen.