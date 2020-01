PM Monte Carlos ⟩ Tänak ja Järveoja räägivad karmist avariist: me ei osanud seda ette näha

Neljanda katse rajalt väljasõidu järel toimetati eestlased haiglasse, kus nad ööseks igaks juhuks valve alla jäeti. Õnneks suurematest vigastuses meie mehed pääsesid.

«Kõik on korras ja tunnen ennast hästi,» sõnas öö haiglas veetnud Tänak.

Ralliringkondades on spekuleeritud, et õnnetus juhtus (liiga) pehmete amortide tõttu, kuid Tänak ei hakanud kuulujutte kommenteerima. «Alati spekuleeritakse ja neid jutte jätkub lõpmatult, see pole midagi uut. Autol midagi katki või valesti pole,» lausus ta. Miks siis avarii juhtus? «Seal tuli mingi ülatus, mida ei osanud ette näha ja see saatis meid suure hooga tee pealt ära. See oli midagi, mida ei osanud rajaga tutvumisel vaadata.»

Toyota piloot Elfyn Evans sõnas eile, et Tänaku õnnetuspaik oli petlik koht, kus tahakski esimese hooga täisgaasiga kihutada. Mida arvab sellest maailmameister? «See oli selline poollihtne koht, ent samas ka keeruline. Võidusõdu mõttes oli see väga oluline koht, sest sellistes kiiretes kohtades ajavahed tekkivadki,» lausus ta.

Tänaku sõnul ei osanud ta pärast õnnetust midagi mõelda: «Sellistel hetkedel sa väga ei mõtle. Kui ralli on läbi, siis mis sa seal autos ikka niisama istud.» Paljud fännid märkasid ka, et kõrvalistmel olnud Martin Järveoja hüüdis õnnetuse ajal mitu korda «vesi». Saarlase sõnul märkas Järveoja ilmselt lähedal olnud jõesängi, kuid sinna nad õnneks ei rullunud.

«Kahju lihtsalt, et ralli jäi pooleli. Tahtnuks rohkem autoga harjuda ja õppida, mismoodi masin reageerib,» sõnas Tänak, kes lubas järgmisel MM-etapil taas stardis olla. «Kuna meil siin enam midagi teha pole ja ka järgmine asfaldiralli (Saksamaa – toim.) on alles aasta lõpus, siis keskendume nüüd kruusa ja lume peale. Need on uued olud, kus pole veel autot proovida saanud.»

Tänak jätkas: «Meil on kõik hästi ja lähme edasi. Kui saab selgeks, et Rootsi ralli ikka toimub, siis hakkame selleks testima.»

Pärast Tänakut telekaamerate ette tulnud Järveoja kinnitas samuti esimese asjana, et tema tervis on korras: «Kaelal on lihasevalu tunda, aga üldjuhul on kõik hästi. Meid uuriti haiglas põhjalikult ja täna hommikul öeldi, et võite minna.»

Eestlane tunnistas, et pärast avariid tundis ta enim muret Tänaku pärast: «Sain aru, et Otil polnud alguses kõige parem, seega alguses muretsesin tema pärast, aga õnneks lahenes see kiiresti. Helikopter tuli kiiresti ja kohalik meditsiinidelegaat oli väga professionaalne.»

Küll ei saa sama – et kõik on korras – öelda meeleolu kohta. «Konkurendid sõidavad siin praegu rallit. Meiegi tulime siia, et pühapäevani rallit sõita, kuid paraku pole see enam võimalik,» jätkas kaardilugeja.