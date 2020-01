Ralli liider Evans koostööst isaga: ega tal minuga lihtne ei ole

«Kuna olud muutuvad siin päikese tõttu kiiresti, siis eessõitjatelt saadud informatsioon ei vasta alati tõele. Päike sulatab teed, kuid varjulistes kohtades on jää maas. Aga üldiselt teeb isa head tööd. Ega tal minuga lihtne pole, samuti on töö vastusrikas,» sõnas Evans WRC All Live’ile.

Kuigi Evans on ralli liider, ei tähtsusta ta seda fakti üle. «Ma ei mõtle praegu üldseisule, sest Monte mõttes pole see suur edu. Pärastlõunal on teed vähem jääs, mis tähendab, et rehvivaliku tegemine on riskantsem. Ennustan, et olud on esimese ringiga võrreldes sootuks erinevad.»