Blogi ⟩ Imeline spordinädal jätkus: Sildaru võitis X-mängudel kuldmedali

Kelly Sildaru 🇪🇪 wins gold in Women’s Ski SuperPipe at #XGames Aspen 2020! pic.twitter.com/xFkkJ7coPw

Aspeni X-mängudelt on Sildaru võitnud nüüd neli kuldmedalit. Eelnevad kolm pärinesid aga pargisõidust (2016, 2017, 2019). Kõikide X-mängude peale kokku on tema auhinnakapis kaheksa medalit. Üheksandat asub eestlanna jahtima juba pühapäeva õhtul, kui Eesti aja järgi kell 21 antakse start pargisõiduvõistlusele.

Rennisõidus sai Sildaru eelmisel aastal X-mängudel kanadalanna Cassie Sharpe’i järel teise koha, kuid täiskasvanute maailmameistrivõistlustel oli poodiumi kõrgeimal astmel just Sildaru. Kui eestlannal on kavas hooaja kolmas start, siis mullu suvel vigastada saanud Sharpe teeb hooaja esimese etteaste.

Sildaru sõnul on tal trikid üsna kiiresti jalgadesse tagasi tulnud. «Minu eesmärk on rahul olla ieseendaga. Kõige tähtsam on see, et tunneksin end õnnelikult nende asjade suhtes, mida ma teen,» lausus Sildaru.