PM Monte Carlos ⟩ Pettunud Evans: ralli oli meie jaoks võidetav

«Olen päris pettunud. Ralli oli meie jaoks võidetav, kuid kahjuks ei saanud me täna kätte seda päris õiget tunnet. Surusime küll, aga kiirus ei tulnud nii loomulikult,» kostis ta.

Evansi sõnul pole tipptasemel palju vaja, et katsel viis-kuus sekundit kaotada ning isegi kui kõik kulgeb ideaalselt, võid tagasi anda kaks-kolm sekundit. «Probleem oli see, et tegime seda täna igal katsel.»