Blogi ⟩ Kelly Sildaru võitis X-mängudel pargisõidus kulla

X-Mängudelt üheksanda medali võitnud Sildaru tegi järjekordse triumfiga ka ajalugu. Eestlannast sai Shaun White'i ja Nyjah Hustoni järel kolmas teismeline, kes X-Mängude ajaloos enne 18-aastaseks saamist üheksa medalit on võitnud.

Tänavustelt mängudelt on Sildarul ette näidata esikoht rennisõidus ning neljas koht Big Airi hüpetes.

Täna peetav pargisõit on aga 17-aastase eestlanna vaieldamatu trumpala. Sildaru on pargisõidus võitnud 29 võistlust järjest. X-mängudel on ta enda meelisalal võistlenud kolmel korral ja alati (2016, 2017, 2019) kulla võitnud. 2018. aasta jäi eestlannal vigastuse tõttu vahele.