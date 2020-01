Otseblogi ⟩ Kontaveit tuli keerulisest seisust välja ja viis matši noore poolatari vastu otsustavasse setti

Kontaveit ja Swiatek on varem kohtunud korra, 2019. aasta Cincinnati Mastersil teenis 6:4, 7:6 (2) võidu eestlanna. «Ta on teinud hea turniiri ning tema mäng areneb pidevalt. Kindlasti tuleb temaga raske kohtumine. Mäletan, et ta servib hästi ja tal on agressiivne eeskäsi, millega ta üritas meie kohtumises mängu kontrollida,» sõnas Kontaveit.