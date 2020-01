Kontaveidi järgmine vastane Halep kiitis eestlannat

«Ma ei tea, kas me oleme varem mänginud. Ilmselt korra oleme. Ta on tugev. Minu ülesanne on väljakutsetele vastu minna. Ma ei võta eelmisest mängust negatiivset kaasa. Lähen järgmisesse ringi ja annan endast parima. Just selline on minu mõttemaailm,» vahendab wtatennis.com rumeenlanna sõnu.