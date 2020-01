Eestile ülieduka spordinädala järel on ainult kohane, et ilmavalgust näeb Postimehe sporditoimetuse uus podcast «Kehakultuur». Avasaate peateemaks oli Monte Carlo ralli, mis võttis eestlaste jaoks reedel väga ootamatu ja ehmatavapaneva pöörde.

«Tänavune hooaeg tuleb loodetavasti palju huvitavam kui eelmised. Tundub, et suure kolmiku kõrvale on tekkinud veel Elfyn Evans ning kindlasti tõstab pead ka Esapekka Lappi,» rääkis Murakas. «Loodetavasti pole enam sedasi, et teame esikolmikut ja oli ainult küsimus, millises järjestuses mehed tulevad. See tuleb spordile ainult kasuks.»