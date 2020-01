Kloppi palju kriitikat saanud otsus teenis klubi juhtkonna heakskiidu

Kuna Liverpool mängis avakohtumises maha 2:0 eduseisu ning leppis 2:2 viigiga, selgub turniiri viiendasse ringi edasipääseja kordusmängus. FA Cupi kordusmängud on planeeritud 4. ja 5. veebruarile. Samas on Premier League 2.–16. veebruarini välja kuulutanud talvepuhkuse.

Klopp ütles, et kavatseb Premier League’i talvepuhkust austada ning seetõttu ei mängi ükski esindusmeeskonna mängija kordusmängu. Samuti jääb mängust eemale Klopp ise, tema asemel juhendab meeskonda Neil Critchley.

Nimelt oli Klopp juba kahe nädala eest oma mängijatele öelnud, et võivad talvepuhkuse endale sobilikul viisil veeta. Inglismaa jalgpalliliidu sõnul olid aga kõik klubid tänavuse FA Cupi mängugraafikuga nõustunud ning seega teadlikud, et see võib kattuda Premier League’i talvepuhkusega.

Kloppi otsus on Liverpooli fännide seas tekitanud elava diskussiooni. On neid, kes toetavad sakslast tiheda mängugraafiku vastases võitluses, kuid on ka neid, kes soovivad Liverpooli näha pikkade traditsioonidega võistlussarja võitmas. Noormängijatega mängimine on nende hinnangul aga märk, et võistlussarja ei suhtuta tõsiselt.