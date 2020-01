Toyota-debüüdil teise koha saanud Ogier: mul ei olnud auto kohta piisavalt palju teadmisi

«Me ei saa eitada, et oleme natuke pettunud, sest meie seeria sel legendaarsel üritusel sai läbi, kuid üldiselt on tulemus väga positiivne. Tulemus oli kogu hooaega arvestades meeskonnale hea. Järgmistel rallidel peame olema paremad ning praegune sooritus näitas, et autol on palju potentsiaali,» kommenteeris Ogier.