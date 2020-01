M-Spordi meeskond püstitas Monte Carlos uskumatuna näiva rekord

Uskumatuna näiv seeria algas 18 aastat tagasi, kui Carlos Sainz ja Colin McRae finišeerisid 2002. aasta Monte Carlo rallil vastavalt kolmanda ja neljandana. Kolmas toonane Fordi mees Markko Märtin finišeeris 12ndana.

Pärast seda on oma panuse seeria jätkumisse andnud 22 sõitjat ja 28 kaardilugejat ning tee peal on nopitud ka kolm meeskondlikku MM-tiitlit (2006, 2007 ja 2017). Poodiumikohti on rallidelt tulnud 185, võite ümmargused 50.

Märtin noppis Fordi ridades punkte 27 etapil* ja kihutas poodiumile 14 korda. Tänaku vastavad numbrid M-Spordis on 27 ja 9.

«See on midagi, mille üle olen ma väga uhke. Arvan, et seda saavutust ei ületata väga pikka aega, kui üldse,» vahendab The Checkered Flag tiimi tegevjuhi Malcolm Wilsoni sõnu.

«See on tunnistus meie imelisele meeskonnale, kes resideerub Dovenby Hallil (M-Spordi meeskonna baas – K. J.). Eriti, kui võtame arvesse, et rekordi algusaastatesse minnes polnud meil superrally süsteemi,» jätkab Wilson ning toob võtmesõnadena välja järjekindluse ja detailidele keskendumise. «Hindame neid omadusi oma töös väga. Ning lisaks veel kirge selle ala vastu. See on see, mis on meie edus aastaste jooksul suurt rolli mänginud.»

Fordi mootorispordiosakonna pealik Mark Rushbrook rõõmustas samamoodi vinge teetähise üle. «M-Sport ja Ford on käsikäes saavutanud midagi kirjeldamatut – 250 järjestikust etappi punktikohal peegeldab selle meeskonna professionaalsust.

Kui arvestame, et vormel 1 sarja ajaloo pikim punktikohtade seeria 81 etappi, mille Ferrari püstitas aastatel 2010 – 2014, ning lisame siia veel need hoobid, mida WRC-autod rallidel taluvad, lisab see M-Spordi saavutusele veel ühe dimensiooni,» sõnas ta.