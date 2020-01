Mis on mis? Ekspert tutvustab WRC-kalendrit

Uus-Meremaa

Toimumisaeg: 3.–6.09

Pinnas: kruus

Kiiruskatseid: –

Kogupikkus: –

Tänaku viimased kolm tulemust: katkestamine (2012)

Asjatundja kommentaar: «Ralli, mis on katsete ja vaadete poolest üks maailma parimaid. Uus-Meremaa teede eripära seisneb selles, et sealsetele teedele omane positiivne kalle lubab kurve läbida eriti suure hooga. Kui Austraalias pidi olema eriti ettevaatlik, sest iga ämblik, madu või putukas on mürgine, siis Uus-Meremaal on loodus ohutu.»

Türgi

Toimumisaeg: 24.–27.09

Pinnas: kruus

Kiiruskatseid: –

Kogupikkus: –

Tänaku viimased kolm tulemust: 16. koht (2019), 1. koht (2018), katkestamine (2010)

Asjatundja kommentaar: «Kolmandat aastat Marmarise kuurortlinna ümber sõidetav ralli on raskuse poolest kindlasti TOP 3-s. Palav ilm ja kive täis rööpas teed on iga aasta tekitanud kõvasti probleeme. Segada võivad ka tolm ja lahtised kivid. Esimesena startida pole kindlasti lihtne, sest lahtist liiva ja kruusa on palju. Türgis tuleb sõita kiiresti, ent ilma vigadeta, mida on lihtne öelda, kuid raske teha.»

Saksamaa

Toimumisaeg: 15.–18.10

Pinnas: asfalt

Kiiruskatseid: –

Kogupikkus: –

Tänaku viimased kolm tulemust: 1. koht (2019), 1. koht (2018), 1. koht (2017)

Asjatundja kommentaar: «Saksamaa ralli toimub sel aastal esimest korda sügisel. Kui viinamarjaistanduste vahel kulgevad asfaltteed ja Baumholderi militaarpiirkond on igal aastal üllatanud keerulise ilmaga, siis oktoobris pole midagi paremat loota. Sel ajal korjatakse ka viinamarju, mistõttu võidakse kasutada palju uusi katseid. Erinevalt kruusarallist on asfaldil esimesena startimine hea, sest tee on puhtam ja pigem lähevad olud iga autoga libedamaks. Ilma info peab olema hea ning rehvivalik õige, siis palju lihtsam! Ott ja Martin on Saksamaal alati tugevad olnud ning loodetavasti läheb see ka nii sellel aastal.»

Wales

Toimumisaeg: 29.10–1.11

Pinnas: kruus

Kiiruskatseid: –

Kogupikkus: –

Tänaku viimased kolm tulemust: 1. koht (2019), 19. koht (2018), 6. koht (2017)

Asjatundja kommentaar: «Kes pole varem näinud, et vihm sajab risti, on Walesi teretulnud. See ralli on üliraske, sest võistluspäevad on pikad, ilm sombune ja tuuline ning katsed muutuva pidamisega. Klassikaline Wales tähendab ka udu, mistõttu võivad vahed venida pikaks, kuid sellegipoolest on katsed kiired ja nauditavad. Pingutama peab palju – ilmaennustus, seadistus ja rehvivalikud on üliolulised. Kui Walesis sajab, on esimesena startijal isegi väike eelis.»

Jaapan

Toimumisaeg: 19.–22.11

Pinnas: asfalt

Kiiruskatseid: –

Kogupikkus: –

Tänaku viimased kolm tulemust: –