FIA käivitab talendiprogrammi, mis võimaldab arvutimängu mängides jõuda päris R5 ralliauto rooli

Rally Stari projektijuht on Jerome Roussel, kes oli seotud ka Rallye Jeunesi programmiga. «Rallye Jeunesi edu saladus oli see, et meil oli väga suur valik sõitjaid. Näiteks ühel aastal osales programmis 10 000 sõitjat. Nad tulid kokku üle kogu Prantsusmaa, osalustasu esimesele üritusele oli 15 eurot,» ütles Roussel Autospordile.