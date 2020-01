Pärast Monte Carlo rallit, mille Sebastien Ogier ja Ingrassia lõpetasid teisel kohal, sõnas kaardilugeja: «Saadame Martinile ja Otile tervitusi. Võib-olla näevad Tänak ja Järveoja lähipäevadel väikeseid õudusunenägusid, kuid nendega on kõik korras.»

Mõistagi rääkis Ingrassia ka Monte Carlo rallist. «Hooaega on põnev alustada ja pinget välja lasta. Võistlusele eelneval nädalal olime Jaapanis, siis Eestis ja läksime seejärel testima.

Monte Carlo on võistkondadele ja ekipaažidele üks raskemaid rallisid. Soovin Toyotale õnne, sest täiesti uus tiim alustas hästi ning samad sõnad lähevad ka rallimeeskonna peakorterisse Soome,» ütles ta.

Autoralli MM-sari peaks jätkuma 13.-16. veebruarini sõidetava Rootsi etapiga. Kas see täies mahus toimub, on sooja talve tõttu aga kahtluse all.