PM Helsingis ⟩ Hanno Möttölä põhjendab Soome korvpalli möödumist Eestist: 15 aastat tagasi otsustasime raha investeerida sporti, mitte kontorisse

«Siia tulevad kogu riigi parimad keskkoolis käivad mängijad. Neil on üks siht: saada kõrgetasemeliseks profikorvpalluriks ja jõuda koondisesse. Meil on väga professionaalne organisatsioon,» selgitab Möttölä.

Tõsi, Toijala sealne töö piirdub vaid ühe hooajaga, sest üle lahe avanes ootamatu võimalus. Möttölä on programmi kuulunud algusest saati.

HBA on üks mitmest Soome korvpalli tõusu põhjusest. Näiteks veetis kaks aastat selles akadeemias enne Arizona ülikooli minekut Lauri Markkanen, sarnane edulugu võib saata tänavu esimest aastat Utah´s tudeerivat Mikael Jantuneni. Talendikaid mängijaid on sirgunud ja kasvamas veelgi.

«Noorte mängijate mõttelaad on täiesti teistsugune kui varem. Nad teavad, et ollakse võimelised alistama Leedu, Venemaa, Serbia või kes iganes. Kui mina olin noor, siis teadsin, et meil pole nende vastu variantigi.»