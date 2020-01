Vastuseta küsimus: kas maailma kergejõustikuliit teeb Uibo suhtes õiglase otsuse?

Tellijale

Eile õhtul saatis maailma kergejõustikuliit (WA) välja pressiteate, kus kinnitas märtsis Hiinas Nanjingis toimuma pidanud tiitlivõistluse aasta võrra edasi lükkamist. Võimalusest, et võistlus tänavu ei toimu, hakati tagatubades rääkima juba mõned nädalad tagasi.

Teigamägi postkasti ilmus ohumärkidega e-kiri umbes nädala eest. Kirjas räägiti koronaviiruse puhangust Hiinas, ent ühtegi viidet MMi võimaliku ärajäämise kohta polnud. Eesti kergejõustikuliidus arutati omakeskis, et suure tõenäosusega tuleb maailma kergejõustikuliidul vastu võtta radikaalne otsus, sest viirusepuhang on kasvavas trendis ning raugemismärke pole. Eile õhtul lükatigi võistlus ametlikult aasta võrra edasi.

«Kui spetsialistide hinnangul on mingisugune oht sportlaste või abipersonali tervisele, siis on otsus ainuõige. Seda ei tahaks keegi, et sportlane jääb haigeks ja tal jääb seetõttu olümpial võistlemata,» sõnas Teigamägi.