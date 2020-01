Andrea Adamo: Tänak pole mu kihlatu, et peaksin ainult temaga rääkima

«Mul on leping kõikide oma sõitjatega. Samamoodi olen ma ühenduses Andreas Mikkelseni ja Craig Breeniga, kes on samamoodi Hyundai pereliikmed. Ega Ott pole mu kihlatu, et peaksin ainult temaga rääkima. Olen olnud temaga täiesti normaalses suhtluses,» kostis ta vastu.

Tänavu on Adamol lisaks Tänakule vaja hallata veel Thierry Neuville'i, Sebastien Loebi ja Dani Sordo egosid. Paljude ekspertide arvates on see võimatu väljakutse. Itaallane ise nii ei arva.

«Ma olen rahulik. See osa mu tööst ja mind ei häiri see. Arvan, et olen seda ka juba näidanud. Mulle selle eest makstaksegi, et ma otsuseid teeks. Minu meeskonnas on kõik neli sõitjat samadel tingimustel,» lausus Adamo.

Samas annab ta endale aru, et meeskondlikku tiitlit jahtides võib ta hooaja teises pooles seista silmitsi olukorraga, kus ta keelab meestel esikoha peale sõitmise ära, et masinad esimese ja teisena turvaliselt finišisse tuua. «Mõnes mõttes ma loodangi, et nii juhtub, sest see tähendaks, et me oleme heas olukorras,» lausus ta naerdes.