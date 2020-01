Eesti mägiratturid jõudsid Hispaanias poodiumile

«Rada oli üpriski tehniline ning nõudis palju osavust. Sel aastal on nii Greetel kui minul kaheamordilised rattad, mis teeb raja läbimise oluliselt kergemaks. Ilmaga on hetkel väga vedanud, kuid eelmise nädala tormidest on rada natuke märg ning pinnas on ära uhutud. Üdiselt on enesetunne hea ning koostöö Greetega sujus,» kommenteeris Lõiv pressiteate vahendusel avapäeva, mil läbiti 55 km ja allutati 1700 tõusumeetrit.