Sebastien Ogier: Tänaku dramaatiline avarii kinnitas, et mu taktika töötab

«Ei saa salata, et hinges on väike pettumus, sest pikk võiduseeria katkes. Tekitab meelehärmi, kui ma ei saa Montes poodiumi kõrgeimale astmele tõusta,» tunnistas Ogier wrc.com-ile.

«Aga teenida 22 punkti Toyotaga esimeselt rallilt on ilmselgelt lubav tulemus. Siit on hea edasisele hooajal vastu minna, sest tunne oli nii rooli taga kui ka meeskonna sees positiivne. Järgmistel etappidel peame taset tõstma, aga meie Yarises peitub suur potentsiaal. Kokkuvõttes oli resultaat rõõmustav.»

Ogier ütles võistlusnädalavahetuse jooksul korduvalt, et ta väldib suuremaid riske ning esimene eesmärk on masin turvaliselt finišisse toimetada. Tõsi, prantslase tase on nõnda hea, et ta suudab ka viimasel piiril pingutamata tipus püsida. Monte Carlos oli temast lõpuks nobedam vaid võidumees Thierry Neuville.