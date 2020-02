Täna otsepilt ⟩ Eesti koondisel hea võimalus tagada MM-finaalturniiri pilet

Alagrupivooru viimases kohtumises on meie meeste vastaseks Island (matš algab kell 14), kes kaotas Taanile, aga võitis Suurbritanniat. Eile tegi Eesti 6:6 viigi Taaniga, maarjamaalased viskasid viigivärava kuus sekundit enne lõpusireeni.

Eesti ja Taani on võrdsete punktide peal ning otsepääsme MMile teenib alagrupivõitja. Praegu lahutab kahte koondist väravate vahe, mis on Eestil +16 ja Taanil +8.

Valikturniiri võõrustajad madistavad täna Suurbritanniaga, keda Eesti võitis 17:1. Üleeile oli Taani Islandist parem 12:4, seega on otsepääsmele oodata tasavägist heitlust.

MMile on võimalik pääseda ka alagrupis teiseks jäänud koondisel, kuid selleks tuleb homme alistada A-grupi teise koha tiim. Suure tõenäosusega on selleks Poola.

Eesti vs. Island:

Enne turniiri:

Meeste saalihokikoondise peatreener Risto Lalli kommentaar enne valikturniiri: «Alagrupivastastest on lähiajaloost tuttav vaid Taani, kellele [kaks aastat tagasi] Praha MMil veerandfinaali pääseja otsustavas kohtumises napilt [2:3] alla jäime. Neil on maailma üks parimaid väravavahte ning üks mängija ka Rootsi superliigast. Kuna eelmises omavahelises kohtumises olime meie domineeriv pool, mida näitavad ka väravavahi tõrjed (Taanil 40, Eestil 12), siis on oodata põnevat ja tulemust raskesti ettearvatavat kohtumist. Üritame selleks kohtumiseks parimal võimalikul viisil valmis olla.

Suurbritanniaga on Eesti koondis kohtunud küll kahel korral, kuid need mängud jäävad aastatesse 2000 ja 2006. Mõlemal korral võttis Eesti kindlad võidud, vastavalt 6:1 ja 11:3. Tasemelt peaks nad olema võrdsed viimasest kvalifikatsioonist tuttava Belgiaga. Maailmareitingus asub Suurbritannia 28. kohal. Tasemevahe seega ilmselt meie kasuks, kuid lahtiste hõlmadega seda mängu kindlasti mängima minna ei saa.

Islandi saalihokist meil väga palju infot ei ole, maailma reitingus on nad 29. kohal ja tasemelt ilmselt samas klassis Suurbritanniaga.

Läheme mängima mäng korraga ning ideaalne oleks alagrupis MM-i koht ära kindlustada. Kõik võimalused on meil selleks olemas, et esikoht välja võidelda. Edasipääsu eest saavad mängida omavahelise kohtumise ka kummaski alagrupis teise koha saanud meeskonnad.

Kohamängudes ootab meid seega ilmselt ees kas Rootsi või Poola meeskond. Rootsi vastu on väga raske saada, samas Poolaga on olnud alati punkt-punkti mängud ja kergemat oleks naiivne loota.»

Kuidas on koosseis muutunud võrreldes eelmise tsükliga, kui meeskond pääses 2018 Tallinnas toimunud valikturniirilt edasi Prahas peetud finaalturniirile, kus saadi 10. koht?

«Meeskonnas on kuus mängijat, kes eelmisel MM-il ei osalenud, nendest viis on koondises esmakordselt. Viis uut on Eesti kodusest liigast ning üks Rootsi Allsvenskan’ist (tugevuselt teine liiga). Koondisest lahkunud mängijad on kas teinud saalihokiga lõpparve või panustavad hetkel rohkem muudesse eluvaldkondadesse nagu kool, töö ja perekond.»

Taani sõitvas koosseisus on omamoodi huvitav, et koos mängivad vennad Savid (3 meest) ja Ungad (2 meest). Kas uuenenud koosseisus on piisavalt Eestis saalihokihariduse saanud noorema põlvkonna mängijaid?

«See on jah huvitav olukord, et vendasid on koondises rohkem kui üks paar, kindlasti annab see omajagu vürtsi meeskonda. Kahekümnest mängijast kolmteist on saanud saalihoki hariduse Eestist ja mängivad hetkel kõik ka siinses liigas, Ma arvan, et see on meie ala juures täiesti normaalne ja arvestatav number.»

Meeskonnas on endiselt ka väga pühendunult panustanud kuus Eesti passi omavat Rootsi mängijat, kelle vanavanemad on pärit meie kodumaalt. Lisandunud on üks uus mängumees, kes sai värskelt kätte Eesti passi. Kuidas kommenteerite?

«Meil on üks mängija, kes on saanud saalihokihariduse Soomes ja mängib hetkel Šveitsis ning kuus mängijat Rootsi tugevuselt teisest ja kolmandast liigast. Kõikidel inimestel, kellel on kodakondsus, on võimalik oma riiki esindada ja siin ma takistusi ei näe. Kuigi see, et mängija mängib Rootsi või Soome sarjades ning on saanud saalihoki hariduse välismaal, koondise kohta ei kindlusta. Näiteks jäi seekord meeskonna uks suletuks neljale Soomes või Rootsis pallivale mängijale.»

Kas meeskond on saanud enne valikturniiri piisava ettevalmistuse, et üksmeeles edasipääsu eest võidelda?