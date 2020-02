Eesti koondise ründaja sõlmis lepingu neljakordse Hollandi meistriga

«Mulje klubist, linnast ja inimestest on äärmiselt hea,» lausus Anier klubi koduleheküljele. «Olen alati tahtnud Hollandis jalgpalli mängida. Hollandi jalgpall sobib minu mängustiiliga, see on tark ja ründav,» lisas 29-aastane eestlane, kes on mänginud ka Eestis, Norras, Šotimaal, Saksamaal, Rootsis, Soomes ja Lõuna-Koreas.