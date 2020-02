Video ⟩ Uueks Northugiks ristitud noor suusastaar tähistas triumfi matslikult, kuid ei kahetse

Videopilt näitab, et distantsi viimasel osal, kui Evenseni esikoht juba kindel oli, viibutas ta keskmisi sõrmi. «Sel hetkel ma eriti ei mõelnud. Nägin raja ääres sõpru, nii see juhtus,» kirjeldas suusataja juhtunud Dagbladetile. «Sain treener Arild Monsenilt noomida: ta ütles, et rohkem midagi sellist ei juhtuks.»