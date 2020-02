Eestlased hakkavad Tšehhis mängima karika peale

«Kohtumine oli väga raske, põnev ja emotsionaalne. Tegime ainult neli tehnilist viga, aga kaitses olime raskustes, sest mängisime kokku 20 minutit vähemuses. Saime siiski neljaväravalisest kaotusseisust välja. Viimasel rünnakul hoidsin pead maksimaalselt külmana ja küllap see aitaski viigivärava viskamisel,» kirjeldas Grištšuk.

Karikavõitja selgub kahe mängu kokkuvõttes ja need toimuvad märtsis. Dukla vastaseks on Kristo Voika tööandja Nove Veseli TJ Sokol ehk Eestisse tuleb sel hooajal igal juhul Tšehhimaa karikavõit. Laupäeval leppis Dukla kohalikus meistriliigas 26:26 (15:10) viigiga, Grištšuk viskas nagu karikasarja poolfinaaliski viis väravat.

«Väga valus viik, võinuksime rahulikult võita, sest esimene poolaeg oli täielikult meie kontrolli all. Teise pooltunni algul tegime aga viie minutiga neli pallikaotust ja vastane karistas need kõik ära. Initsiatiivi enam tagasi ei saanudki ja nii kaotasime punkti. Aga pole hullu, hoiame pea püsti ja küll võidud tulevad,» uskus esimest hooaega välisklubis mängiv paremsisemine.

«Talvepaus läks kuidagi kiiresti, nagu ilmselt kõigil palluritel. Siis käisime Slovakkias turniiril, kus võitsime kõik kolm mängu ja mind pärjati parima snaipri auhinnaga. Kahjuks kaotasime Karvina vastu põlvevigastusega oma põhimängujuhi ja üks vasaksisemine on hüppeliigese traumaga audis, nii et hetkel on koosseisuga probleeme,» selgitas Grištšuk.