Saksamaa poksiäss loodab oma nime ajalukku kirjutada

Arslan on karjääri jooksul pidanud 55 ametlikku matši, millest on võitnud 45. Viimati alistas ta tehnilise knock-out'iga argentiinlase Ricardo Marceloa Ramallo. Lõuna-Aafrika Vabariigis sirgunud Larena saldo on 24 võitu ja 1 kaotus.