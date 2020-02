Doping ⟩ Venelasest kolmekordne maailmameister jäi vahele kasvuhormooni tarvitamisega

Venemaa maadlusliidu president Mihhail Mamiašvili kinnitas, et selline vahejuhtum on toimunud ning ka sellega seotud dokumendid on jõudnud tema lauale. «Mahhovit süüdistatakse dopingukasutamises ja nüüd tuleb sellega tegeleda. Pärast ametliku kinnituse saamist kohtusin ka sportlasega endaga ja olukord pole rõõmustav,» rääkis Mamiašvili.