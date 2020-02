McGregor paiskas meediasse üllatava avalduse

Muidu väga enesekindel ja ennast täis Iiri vabavõitleja Conor McGregor tunnistas avameelselt, et sõnelemine Habib Nurmagomedoviga läks liiga kaugele, kuid see käivat vabavõitlusega kaasas. Nüüd on see kõik unustatud ja eludega edasi mindud.