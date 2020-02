Tunnustatud ralliekspert tegi Tänaku avariist julgustava järelduse

«Paljud ajakirjanikud ütlesid mulle, et nad ei usu seda juttu, et õnnetus Tänakut ei mõjuta. Aga tuletan meelde, et tegu on Tänakuga. Ta on mees, kes tuli välja järve põhja vajunud autost. Ta on mees, kes päästis Portugalis auto tulesurmast. Ta ongi sedavõrd rahulik kuju. See oli suur avarii, aga see ei aeglusta teda,» lausus Evans.