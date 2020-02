Verstappen usub, et ta suudab F1 tiitli võita: Hamilton on väga hea, aga mitte jumal

Viimasel kolmel hooajal on Mercedese meeskond F1-s laua puhtaks löönud, kolm korda järjest on tšempioniks kroonitud Lewis Hamilton. Lõppenud aastal oli briti ülekaal ilmselge, kuid Verstappen näeb, et teda pole võimatu edestada.

«Muidugi mängib F1-sarjas masin väga olulist rolli. Aga, kui me suudame Mercedesel natukenegi survet avaldada, siis läheb Lewisel oluliselt raksemaks,» vahendab Motorsport hollandlast. «Kui keegi sulle reaalset pressi peale ei pane, saab pidevalt sõita 97-98% peal. Siis tehaksegi vigu minimaalselt.»

Verstappen loodab ja usub, et ta suudab uuel hooajal kohe algusest Hamiltonile vastu hakata. «Lewis on väga hea, kõigi aegade paremate seas, aga ta pole jumal. Võib-olla jumal on temaga, aga ise ta seda pole,» arutleb 22-aastane vormeliäss.

Tema enesekindluse taga on kahe hooaja vaheline Red Bulli areng: «Testimine tuleb ära oodata, aga esimesed märgid on väga lubavad. Mina ja kogu tiim ootame väga, et uuele hooajale vastu minna. Juba eelmise aasta lõpp näitas, et oleme tipule lähedale jõudnud.»

Verstappen lisab, et nad said juba mullu jälile, mida on vaja muuta. Keset hooaega pole aga kuigi lihtne uuendusi teha, nüüd on selleks piisavalt aega. «Mõistagi arenevad ka Ferrari ja Mercedes, aga peame neist veel kõvemini vaeva nägema,» sõnab ta.

Eelmise hooaja lõpetas Verstappen Mercedese pilootide Hamiltoni ja Valtteri Bottase järel kolmandana. Võistkondlikus arvestuses jäi Red Bull kolmandaks, üsna kindlalt kaotati ka Ferrarile.