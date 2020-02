Põhja-Makedoonia korvpallikoondise peatreener: olen Eesti mängijatega kursis, kuid nende taktikast ei tea midagi

«Eestlase kohta on meil enam-vähem info olemas. Olen nende mängijaid skautinud, aga kahjuks puudub meil taktikaline pool, sest nad pole Toijala käe all veel mänginud,» arutles Põhja-Makedoonia peatreener.

20. veebruari matšis on stardipositsioonid võrdsed, sest ka Eestil puudub ülevaade Todorovi juhitavast Põhja-Makedooniast. Lisaks kuuluvad gruppi Venemaa ja Itaalia, kes on korraldajana juba finaalturniiri koha kindlustanud. Ülejäänud triost pääseb marjamaale kaks.

«See on väga tähtis mäng. Üks pool on korvpallialane, teine mentaalne. Peame olema valmis ühtse rusikana võitlema. Me ei saa mängu liiga keeruliseks ajada, sest kolme päevaga pole see võimalik,» ütles Toijala eelmisel nädalal Postimehele.