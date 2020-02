Anett Kontaveit: olen valmis tegema FedCupil täisprogrammi

Kontaveit kinnitas tänasel pressikonverentsil, et ta on suurturniirist piisavalt taastunud ning vaid suure ajavahega kohanemise protsess pole päris läbi. Kui vaja, teeb ta FedCupil kaasa täisprogrammi.

Eesti naiskonna treener-kapten Märten Tamla sõnastas meie kindla esinumbri rolli väga selgelt: «Naiskond on enam-vähem samas koosseisus mänginud juba viis aastat ning Anett on alati osalenud kõigis üksik- ja paarismängudes, mis midagi otsustavad. Sama on plaanis ka tänavu.»

Föderatsiooni karikasarja Euro-Aafrika tsooni esimese grupi matšides peetakse kaks üksikmägu ja paarismäng. On selge, et Kontaveit osaleb esireketina kõigis matšides üksikmängus. Kui pärast neid on seis viigiline 1:1 ning võitja selgub paarismängus, saadab Tamla väljakule hetke tugevaima paari ning sinna kuulub ka Kontaveit. Kui aga üks pool on ees 0:2, pole paarismängul matši võitja seisukohalt enam tähtsust ning siis on võimalik esireketile puhkust anda.