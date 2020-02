Galerii ⟩ Saku Suurhall digimuutub ekstreemspordifestivali võõrustajaks

Rula ja BMXi võistluspark peab valmis saama neljapäeva hommikuks, sest siis algavad soojendussõidud. Tallinnasse on kohale tulnud mitmed nimekad sportlased, näiteks viiekordne X-mängude võitja Daniel Dhers (BMX).

20. korda toimuva Simple Sessioni kvalifikatsioonisõidud peetakse reedel. Kulda ja karda jagatakse laupäeval ning pühapäeval. Mõistagi on Postimees sündmuste keerises kohal, et kõik põnevad sündmused teieni tuua!

Simple Sessioni võistluspargi disainis ürituse kodulehe teatel Nate Wessel. Park sobib kõigile – kiirusehuntidele, tehnilistele võluritele, rulatajatele ja ratturitele. See on täiuslik kooslus panemaks kokku suuri trikke kõige raskematega kombinatsioonidega ja seetõttu peaks see olema ühtemoodi nauditav nii sõitjatele kui ka publikule.