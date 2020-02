«Aitäh», koroonaviirus! Dopingukütid peatasid Hiina sportlaste testimise

Nimelt ei soovi CHINADA riskida sportlaste ega dopinguküttide tervisega. Ehkki proovide võtmine on oluline, pole see olukorda arvestades praegu prioriteediks, vahendab Hiina meedia.

Koroonaviirus on Hiina spordielule pannud selge põntsu. Näiteks jäeti ära 13.-15. märtsini Nanjingis toimuma pidanud kergejõustiku sise-MM, teiste võistluse hulgas on ohu all ka Hiina vormel 1 etapp.