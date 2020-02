Ametlik: Rootsi MM-ralli toimub lühendatud kujul

Võistluspiirkonnas on küll lund sadanud, ent talvele mittevastav soe ilm ja kurjakuulutavad prognoosid tekitasid kartust, et etapp jääb ära. Pärast Rahvusvahelise autoliidu FIA inspektsiooni sai aga selgeks vastupidine. Õnneks!

FIA delegaadi Timo Rautiaineni koostatud raportit uurisid nii Rootsi MM-etapi korraldajad, FIA, WRC Promoter kui ka tehasetiimid. Kahjuks ei saa planeeritud võistlustrassi täies mahus kasutada, kuid kõik osapooled on sellega nõus.

Nii nagu algselt sooviti, toimub ralli nelja päeva vältel. Korraldajad peavad aga lähiajal paika saama lõpliku võistlustrassi, mis on nende teatel umbes 180 km pikkune - algselt oli kavas 300,84 km kiiruskatseid. Lühemast distantsist hoolimata jagatakse Rootsis välja täispunktid.

«On suurepärane ametlikult kinnitada, et Rootsi ralli toimub,» sõnas peakorraldaja Glenn Olsson. «Väga palju inimesi on viimaste päevade jooksul näinud ohtralt vaeva, et saaksime selles olukorras olla.»