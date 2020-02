Tokyo olümpiamängude korraldajad on koronaviiruse tõttu äärmiselt murelikud

Hiinas levima hakanud koronaviirus on juba praegu mõjutanud mitmeid OM-kvalifikatsioonivõistlusi. Olümpiamängude korralduskomitee pealik Toshiro Muto loodab, et viirus saadakse võimalikult kiiresti kontrolli alla. «Oleme nakkusliku viiruse levimise tõttu äärmiselt murelikud,» ütles Muto.

Hiinas on teatatud juba rohkem kui 24 300 haigusjuhtumist, millest 490 on lõppenud surmaga. Kaks inimest on koronaviiruse tõttu elu kaotanud Hong Kongis ja Filipiinidel. Jaapanis on kinnitatud kümme koronaviiruse juhtumit karantiini pandud kruiisilaeval.