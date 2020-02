Kordusmatši ei tulegi? Nurmagomedov on valmis 100 miljonist loobuma

Paraku ei ole Dagestani võitleja sellest huvitatud. «Ma olen üllatunud, et minult üldse kordusmatši kohta küsitakse. Ma tegin temaga kõike, mida tahtsin. Ta isegi andis alla. Kuidas me saame üldse kordusmatšist rääkida,» ei mahtunud Nurmagomedovile pähe.

Nurmagomedovi sõnul ei motiveeriks teda isegi 100 miljoni dollari suurune palgapäev. «Miks mul nii palju raha on vaja? On nii palju organisatsioone, kes seda raha vajaksid. Las UFC annab raha sambole või mõnele teisele spordialale, kui nad ei oska midagi muud sellega peale hakata. Aga anda mulle 100 miljonit selle eest, et ma selle mehe uuesti läbi peksaks? See ei ole ratsionaalne.»