Pika ajalooga velotuur väisab taas Eestit

Esimene Balti velotuur sõideti juba 1955. aastal. 2011. aastal sai velotuur oma tänase nime. Mullu jäi aga Eesti, Läti ja Leedu ühine velotuur finantsprobleemide tõttu ära. Tänavu on kõik sujumas plaanipäraselt ning järjekorras 30. jalgrattavõistlus on toimumas.

«Oleme õppinud, kuidas omavahel koostööd teha. Teame, et ilma koostööta ei suuda me seda projekti suuremalt ette võtta. Kui sellega aga hakkame saame, siis võib see projekt veelgi suuremaks kasvada. Peame leidma viisid, kuidas ühiselt koostööd teha,» ütles velotuuri peakorraldaja Allar Tõnissaar.