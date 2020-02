GALERII ⟩ Simple Sessioni naiste BMX-võistlusel võtavad mõõtu 9 riigi olümpialootused

«Kuna üha suurem hulk naisi on leidnud tee BMX-ratta juurde, on plahvatuslikult kasvanud ka võistlustel osalevate ratturite arv, tase on tõusnud märgatavalt ning maailmas võõrustatakse aina enam võistluseid, kus on programmis ka eraldi naistesõidud, muuhulgas näiteks FISE ja Vans Pro Cup seeriavõistlus,» sõnas Simple Sessioni peakorraldaja Risto Kalmre. Sündmuse korraldajad on väga elevil, et Sister Session taas Saku Suurhalli vallutab ning loodetakse väga, et ühiselt suudetakse anda olümpiaaastale väärikas start.