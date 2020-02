Jaapani vormelisarja üldvõitu jahtiv Vips: rumal oleks mõelda ainult superlitsentsi punktidele

Eeloleval hooajal kihutab 19-aastane eestlane Jaapani Super Formulas, kus kogub kuninglikku vormelisarja pääsemiseks vajalikke superlitsentsi punkte. Praeguse seisu järgi peab Vips mahtuma sealses sarjas kahe parema sekka, et punktid kokku saada.

«Mul on 20 superlitsentsi punkti: saavutasin väga tugevates vormelisarjades neljandad kohad, aga pean kokku saama 40 punkti, mis on minu arvates üpris tüütu, sest ma pole kunagi olnud parimas meeskonnas,» kommenteeris Vips väljaandele Motorsport.com.

Eesti vormelitalent jätkas: «Punktisüsteem on natuke pettumust valmistav. F2-sarjas on palju lihtsam punkte teenida (tänavu piisanuks Vipsile seal neljanda koha saamisest – toim), aga ma ei usu, et seal osalemine oli minu jaoks üldse variant.»

Vipsi siirdumisele F2-sarja pani käe ette Red Bull ja sealse juunioriprogrammi juht Helmut Marko. «Sinna minek maksab palju raha ja see olnuks Red Bullile suur investeering. Nad ei tahtnud seda käiku teha ja meie perel pole selleks rahalisi võimalusi.»

Vipsi sõnul oleks algaval hooajal ainult punktide kokkusaamisele keskendumine rumal lähenemine. «Red Bulli juunioriprogrammi sõitjatel on alati tohutu surve. Aga see oleks rumal, kui mõtleksin ainult superlitsentsi punktidele. Pean mõtlema, kuidas tulen selle sarja võitjaks.»

Jaapani Super Formula hooaeg algab aprilli alguses Suzukas ja lõppeb novembri keskpaigas samal ringrajal. Kokku on kavas seitse etappi. Vips hakkab roolima Mugeni meeskonna neljarattalist numbriga 15.

Jüri Vips mullu Jaapani Super Formula etapil Suzukas. FOTO: Red Bull Content Pool

Vips debüteeris Jaapani vormelisarjas juba eelmisel aastal, kui osales hooaja viimasel etapil. Lisaks kogus eestlane pärast hooaega sealse vormeliga testikilomeetreid ja tema kiirus avaldas paljudele muljet.

«Ma ei kasutanud võistlusnädalavahetusel kordagi uusi pehme seguga rehve, mul olid kasutatud pehmed rehvid, mis tundusid minu jaoks väga kiired,» rääkis Vips. «Aga testiperioodil sain esimest korda kasutada uusi pehmeid rehve. Need olid ebareaalselt kiired. Kui neid kasutama õppisin, siis tundusid need hämmastavad.»

Jaapani Super Formula erineb Vipsi sõnul täielikult Euroopas toimuvast. «Euroopas on kõik rangelt reguleeritud, kuid Jaapanis ollakse üsna rahulikud ja keskendutakse paljudele muudele asjadele. Pean õppima nendega koostööd tegema,» ütles Vips, lisades, et tal tuleb hakkama saada keelebarjääri ületamisega. «See on raske.»