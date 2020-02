«Koroonaviirus vajutab olümpiamängude korraldamisele kõva pitseri.»

Tokyo mängude korralduskomitee pealik Toshiro Muto tunneb, et koroonaviirus avaldab neile suurt mõju ja võib tekitada palju probleeme. «Kogu selline viiruselaine pärsib meie töötamise kiirust. See võib olümpiamängude lähenemisel väga suureks probleemiks saada,» arvas Muto.

Hiinas tuvastati koroonaviiruse puhang 2019. aasta detsembri lõpus ning see on jõudnud otsamööda juba 24 erinevasse riiki. Teiste hulgas on viirusekandjaid avastatud ka Venemaal. Tegemist on hetkel maailma ühe suurema probleemiga.