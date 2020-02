David Beckhami kauaoodatud unistus saab lähiajal teoks

Beckham poseeris Miami Interi roosas treeningsärgis uhkel, peagi valmival staadionil. Olgugi, et Miami Freedom Parki nime kandev areena valmib alles 2022. aastal, siis treeningkompleksid on selle kõrval juba täiesti valmis.

Miami Inter peab 40 päeva pärast oma esimese kodukohtumise MLSis just Beckhami eelmise tööandja Galaxy vastu. Inglane ise kirjutas, et tegemist on tema jaoks täieliku unistuse täitumisega ja paljud ei uskunud, et ta sellega hakkama saab.