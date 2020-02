Voolaid ootamatult karjääri lõpetanud vutikoondislasest: otsus pole minu jaoks šokk

«Soovin tänada klubi, treenereid ja mängijaid, kelle käe all ja kellega koos ma mänginud olen. Tegemist on isikliku otsusega, mida ma ei kommenteeri,» ütles Vihmann FC Flora pressiteenistusele.

Seda just selle pärast, et olla talle toeks võib-olla veidi keerulisel perioodil nii Šotimaal kui Norra aja lõpus ning hoida kontakti, anda nõu ja mingeid soovitusi. Aga nendest vestlustest ei kumanud kordagi läbi seda, et "kui ma Šotimaal ka peale ei saa või kui ma koondisesse ei mahu, siis ..." Seda meil vestlustest välja ei koorunud,» kostis ta Soccernet.ee-le.